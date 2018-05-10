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May 10, 2018 / 11:13 AM / in 2 hours

BRIEF-Matinas Biopharma Holdings Reports Q1 Loss Per Share Of $0.05

Reuters Staff

1 Min Read

May 10 (Reuters) - Matinas BioPharma Holdings Inc:

* MATINAS BIOPHARMA REPORTS FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES CORPORATE UPDATE

* Q1 LOSS PER SHARE $0.05

* MATINAS - EXPECTS TO COMMENCE PIVOTAL PHASE 2 ADAPTIVE-DESIGNED STUDY FOR MAT2203 FOLLOWING ITS NEXT INTERACTION WITH FDA IN FIRST HALF OF 2019

* ENDED QUARTER WITH CASH AND CASH EQUIVALENTS OF APPROXIMATELY $4.3 MILLION

* COMPANY BELIEVES THAT CASH ON HAND IS SUFFICIENT TO FUND OPERATIONS INTO SEPTEMBER 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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