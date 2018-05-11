FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 11, 2018 / 2:15 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Matrrix Energy Technologies To Acquire Oil And Gas Drilling Assets From Red Dog Drilling

Reuters Staff

1 Min Read

May 10 (Reuters) - MATRRIX Energy Technologies Inc:

* TO ACQUIRE OIL AND GAS DRILLING ASSETS FROM RED DOG DRILLING INC.

* PURSUANT TO AGREEMENT, MATRRIX WILL ACQUIRE PURCHASED ASSETS FOR A PURCHASE PRICE OF $5.7 MILLION

* MATRRIX ENERGY TECHNOLOGIES- DEAL TO BE PAID WITH ISSUANCE OF 1.6 MILLION COMMON SHARES OF CO AT $0.45 PER COMMON SHARE AND $5 MILLION IN CASH

* MATRRIX ENERGY TECHNOLOGIES- AGREEMENT WITH RED DOG DRILLING INC PURSUANT TO WHICH CO HAS AGREED TO ACQUIRE ALL OF ASSETS OF RED DOG Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.