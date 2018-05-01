FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 1, 2018 / 10:42 PM / Updated 35 minutes ago

BRIEF-Matson Reports Q1 2018 Earnings Per Share $0.33

Reuters Staff

1 Min Read

May 1 (Reuters) - Matson Inc:

* MATSON, INC. ANNOUNCES FIRST QUARTER 2018 RESULTS AND RAISES 2018 OUTLOOK

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.33

* Q1 REVENUE $511.4 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $461 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.23 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* COMPANY EXPECTS FULL YEAR 2018 EBITDA TO BE LOWER THAN $296.0 MILLION ACHIEVED IN 2017

* EXPECTS INTEREST EXPENSE FOR FULL YEAR 2018 TO BE APPROXIMATELY $23 MILLION

* FOR 2018, EXPECTS TO MAKE MAINTENANCE CAPITAL EXPENDITURE PAYMENTS OF ABOUT $68 MILLION, VESSEL CONSTRUCTION EXPENDITURES OF ABOUT $388 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.