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April 24, 2018 / 9:07 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Mattel Says Size Of Board Will Be Decreased From Eleven To Ten

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - Mattel Inc:

* MATTEL INC - EFFECTIVE AS OF APRIL 26, SIZE OF THE BOARD WILL BE DECREASED FROM ELEVEN TO TEN MEMBERS - SEC FILING

* MATTEL - HAS BEEN ADVISED THAT MARGARET GEORGIADIS WILL NOT ATTEND 2018 ANNUAL MEETING, WILL NOT EXERCISE HER AUTHORITY AS PROXY HOLDER AT MEETING

* MATTEL - NOMINATION OF GEORGIADIS AS A DIRECTOR AT 2018 ANNUAL MEETING IS WITHDRAWN, NO NOMINEE FOR ELECTION WILL BE NAMED IN PLACE OF GEORGIADIS

* MATTEL - BOARD HAS APPROVED REDUCING AUTHORIZED NUMBER OF DIRECTORS FROM 10 TO 9 EFFECTIVE AS OF THE 2018 ANNUAL MEETING

* MATTEL - EFFECTIVE UPON HIS ELECTION TO BOARD, YNON KREIZ WILL SERVE AS CHAIRMAN & CEO, WILL BE ONLY DIRECTOR WHO IS NOT INDEPENDENT

* MATTEL - WILL CONTINUE TO HAVE AN INDEPENDENT LEAD DIRECTOR

* MATTEL - IN CONNECTION WITH HER RESIGNATION, GEORGIADIS IS NOT ENTITLED TO SEPARATION PAYMENTS/BENEFITS, UNVESTED EQUITY HELD BY HER WILL BE FORFEITED Source text: bit.ly/2r19Xku Further company coverage:

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