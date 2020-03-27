BRIEF-Mattioli Woods Says FY20 Profit View In Line With Co's Expectations

March 27 (Reuters) - Mattioli Woods PLC:
* COVID-19 UPDATE
* GROUP’S FINANCIAL PERFORMANCE IN FIRST NINE MONTHS OF CURRENT FINANCIAL YEAR WAS IN LINE WITH BOARD’S EXPECTATIONS.
* DO ANTICIPATE AN INEVITABLE DISRUPTION TO TRADING IN COMING MONTHS
* FOLLOWING BANK OF ENGLAND’S CUT IN BASE RATE TO 0.1%, OUR BANKING REVENUE IS EXPECTED TO BE NEGLIGIBLE GOING FORWARD
* PROFIT OUTLOOK FOR YEAR ENDING 31 MAY 2020 REMAINS IN LINE WITH MANAGEMENT’S EXPECTATIONS
* MATTIOLI WOODS PLC - CONFIRM PREVIOUSLY ANNOUNCED INTERIM DIVIDEND OF 7.3P PER SHARE WILL BE PAID TO SHAREHOLDERS TODAY Source text for Eikon: Further company coverage: