Healthcare
March 27, 2020 / 3:41 PM / in an hour

BRIEF-Mattioli Woods Says FY20 Profit View In Line With Co's Expectations

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Mattioli Woods PLC:

* COVID-19 UPDATE

* GROUP’S FINANCIAL PERFORMANCE IN FIRST NINE MONTHS OF CURRENT FINANCIAL YEAR WAS IN LINE WITH BOARD’S EXPECTATIONS.

* DO ANTICIPATE AN INEVITABLE DISRUPTION TO TRADING IN COMING MONTHS

* FOLLOWING BANK OF ENGLAND’S CUT IN BASE RATE TO 0.1%, OUR BANKING REVENUE IS EXPECTED TO BE NEGLIGIBLE GOING FORWARD

* PROFIT OUTLOOK FOR YEAR ENDING 31 MAY 2020 REMAINS IN LINE WITH MANAGEMENT’S EXPECTATIONS

* MATTIOLI WOODS PLC - CONFIRM PREVIOUSLY ANNOUNCED INTERIM DIVIDEND OF 7.3P PER SHARE WILL BE PAID TO SHAREHOLDERS TODAY Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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