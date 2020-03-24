Healthcare
March 24, 2020 / 5:18 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Mauna Kea Technologies Says Its Near-Term Outlook Is Challenged Due To Coronavirus

1 Min Read

March 24 (Reuters) - MAUNA KEA TECHNOLOGIES SAS:

* WE ARE UNABLE TO PREDICT WHEN PROCEDURE AND SYSTEM ADOPTION TRENDS WILL IMPROVE

* OUR NEAR-TERM OUTLOOK HAS BEEN CHALLENGED BY GLOBAL CRISIS CAUSED BY CORONAVIRUS, OR COVID-19, DURING Q1 OF 2020-CEO

* WE ARE FOCUSED ON ENSURING THAT ORGANIZATION IS WELL-POSITIONED TO DRIVE GROWTH POST COVID-19

* WE HAVE SEEN A SLOWDOWN IN PROCEDURE TRENDS AS A RESULT OF GROWING NUMBER OF HEALTH AUTHORITIES EITHER RECOMMENDING, OR ENFORCING PROCEDURE DEFERRALS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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