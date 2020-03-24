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March 24, 2020 / 12:13 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Maverix Metals Provides Corporate Update

1 Min Read

March 24 (Reuters) - Maverix Metals Inc:

* MAVERIX METALS PROVIDES CORPORATE UPDATE

* MAVERIX METALS INC - MADE DECISION TO WITHDRAW COMPANY’S 2020 ATTRIBUTABLE GOLD EQUIVALENT OUNCE GUIDANCE

* MAVERIX - SITUATION REGARDING COVID-19 IS EVER-CHANGING, CO UNABLE TO DETERMINE IMPACTS IT WILL HAVE ON GLOBAL MINING PRODUCTION LEVELS FOR YEAR

* MAVERIX - NO SPECIFIC ANNOUNCEMENTS MADE BY CO’S OPERATING PARTNERS INDICATING MATERIAL IMPACT ON MINING OPERATIONS ON WHICH CO HOLDS ROYALTY OR STREAM

* MAVERIX METALS INC - REASONABLE TO ANTICIPATE THAT SOME OF MAVERIX’S ASSETS COULD BE IMPACTED Source text for Eikon: Further company coverage:

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