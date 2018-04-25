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April 25, 2018 / 12:39 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Max 21 FY Consolidated Net Loss Of EUR 16.5 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

April 25 (Reuters) - Max 21 AG:

* BOTH SUBSIDIARIES ARE RESPONSIBLE FOR SALES AND EARNINGS ABOVE PLAN IN Q1

* FOR 2018 AIMS TO ACHIEVE GROUP SALES OF AROUND EUR 7 MILLION

* FY EBITDA SLIGHTLY UP TO EUR -4.3 MILLION (2016: EUR -4.2 MILLION)

* BASED ON PURELY ORGANIC GROWTH, A POSITIVE EBITDA IS TO BE ACHIEVED IN THE COURSE OF THE YEAR 2019

* OUTLOOK 2018: PROGRESSIVE REDUCTION IN NEGATIVE EBITDA TO A MAXIMUM OF EUR -2.5 MILLION

* FY CONSOLIDATED NET LOSS OF EUR -16.5 MILLION (2016: EUR -7.5 MILLION) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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