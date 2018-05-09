BRIEF-Maxar Technologies Reports Qtrly Net Earnings Per Share Of $0.55

May 9 (Reuters) - Maxar Technologies Ltd:
* MAXAR TECHNOLOGIES REPORTS FIRST QUARTER 2018 RESULTS, DECLARES QUARTERLY DIVIDEND
* CONSOLIDATED REVENUES FOR Q1 WERE $557.7 MILLION COMPARED TO $373.5 MILLION FOR THE SAME PERIOD OF LAST YEAR
* CO HAD TOTAL FUNDED ORDER BACKLOG OF $3.3 BILLION AS AT MARCH 31, 2018 COMPARED TO $3.3 BILLION AS AT DEC 31, 2017
* SEES 2018 CASH FLOW FROM OPERATIONS OF $300 MILLION TO $400 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.99, REVENUE VIEW $547.9 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $4.61, REVENUE VIEW $2.24 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: