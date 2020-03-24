Healthcare
March 24, 2020 / 12:38 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Maxcyte And Allogene Therapeutics Sign Clinical And Commercial License Agreement To Enable The Advancement Of Allogeneic Car T (Allocar T™) Therapies

1 Min Read

March 24 (Reuters) - Allogene Therapeutics Inc:

* MAXCYTE AND ALLOGENE THERAPEUTICS SIGN CLINICAL AND COMMERCIAL LICENSE AGREEMENT TO ENABLE THE ADVANCEMENT OF ALLOGENEIC CAR T (ALLOCAR T™) THERAPIES

* ALLOGENE THERAPEUTICS - AGREEMENT ENABLES ALLOGENE TO UTILIZE MAXCYTE’S EXPERT PLATFORM IN TARGET CANDIDATES

* ALLOGENE THERAPEUTICS INC - UNDER TERMS, MAXCYTE TO GET UNDISCLOSED DEVELOPMENT, APPROVAL & COMMERCIAL MILESTONES IN ADDITION TO OTHER LICENSING FEES Source text for Eikon: Further company coverage:

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