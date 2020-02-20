Healthcare
February 20, 2020 / 5:03 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Maxis Bhd Posts Qtrly Net Profit 355 MLNRGT

1 Min Read

Feb 20 (Reuters) - Maxis Bhd:

* QTRLY REVENUE 2.59 BILLION RGT

* YEAR AGO QTRLY REVENUE 2.45 BILLION RGT; YEAR AGO QTRLY NET PROFIT 266 MILLION RGT

* DECLARED A FOURTH INTERIM SINGLE-TIER TAX-EXEMPT DIVIDEND OF 5.0 SEN PER ORDINARY SHARE

* ANY IMPACT FROM COVID-19 CORONAVIRUS OUTBREAK ON PERFORMANCE IS TOO PRELIMINARY TO DETERMINE

* IN ACTIVE ENGAGEMENT WITH MCMC ON 5G CONSORTIUM PROPOSAL, PROCESS IS AT A PRELIMINARY STAGE

* SEES SERVICE REVENUE AND EBITDA INCREASE TO BE FLAT TO LOW SINGLE DIGIT IN FY20

* SEES CORE NETWORK CAPITAL EXPENDITURE TO BE AROUND 1 BILLION RGT IN FY20 Source text :bit.ly/37HwRAr Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below