BRIEF-Maxis Bhd Posts Qtrly Net Profit 355 MLNRGT

Feb 20 (Reuters) - Maxis Bhd:
* YEAR AGO QTRLY REVENUE 2.45 BILLION RGT; YEAR AGO QTRLY NET PROFIT 266 MILLION RGT
* DECLARED A FOURTH INTERIM SINGLE-TIER TAX-EXEMPT DIVIDEND OF 5.0 SEN PER ORDINARY SHARE
* ANY IMPACT FROM COVID-19 CORONAVIRUS OUTBREAK ON PERFORMANCE IS TOO PRELIMINARY TO DETERMINE
* IN ACTIVE ENGAGEMENT WITH MCMC ON 5G CONSORTIUM PROPOSAL, PROCESS IS AT A PRELIMINARY STAGE
* SEES SERVICE REVENUE AND EBITDA INCREASE TO BE FLAT TO LOW SINGLE DIGIT IN FY20
* SEES CORE NETWORK CAPITAL EXPENDITURE TO BE AROUND 1 BILLION RGT IN FY20 Source text :bit.ly/37HwRAr Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)