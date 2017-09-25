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September 25, 2017 / 7:56 AM / 25 days ago

BRIEF-MBL updates on formal sales process

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 25 (Reuters) - Mbl Group Plc

* SPENT YEAR CONDUCTING FORMAL SALES PROCESS AND DEALING WITH ISSUES RELATING TO SHAREHOLDERS AND FORMER MANAGEMENT OF CO AND TRADING BUSINESSES​

* BOARD‘S EFFORTS AT ACHIEVING A SALE TO PREFERRED TRADE BUYERS HAVE BEEN FRUSTRATED, AND BOARD IS NOT IN A POSITION TO ACCEPT ANY OF REMAINING BIDS

* INTENDED THAT PETER PALFRAMAN WILL RESIGN FROM BOARD WITH EFFECT FROM APPOINTMENT OF NEW CEO

* TRADING BUSINESSES REMAIN PROFITABLE AND CASH GENERATIVE Source text for Eikon: Further company coverage:

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