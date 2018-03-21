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March 21, 2018 / 5:07 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-M&C To No Longer Need Capital Increase If North-American Business Sale Is Closed By Q2

Reuters Staff

1 Min Read

March 21 (Reuters) - M&C SPA:

* TO NO LONGER NEED TO EUR 30.5 MILLION CAPITAL INCREASE IF SALE OF NORTH-AMERICAN BUSINESS IS FINALIZED BY Q2 2018

* BOARD HAS EXAMINED AND APPROVED BUSINESS PLAN FOR 2018-2021

* MAIN OBJECTIVE OF PLAN IS THAT THE EUROPEAN BUSINESS OF TREOFAN RETURNS TO A SATISFACTORY PROFITABILITY

* PLAN SEES FURTHER FOCUS OF EUROPEAN BUSINESS OF TREOFAN ON SPECIALTY PRODUCTS, EXPECTED TO REPRESENT UP TO 75% OF SALES FOR 2021 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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