Healthcare
April 13, 2020 / 10:39 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-MCAN Mortgage Corporation Provides Covid-19 Update And Announces Executive Departure

1 Min Read

April 13 (Reuters) - MCAN Mortgage Corp:

* MCAN MORTGAGE CORPORATION PROVIDES COVID-19 UPDATE AND ANNOUNCES EXECUTIVE DEPARTURE

* MCAN MORTGAGE CORP - MOVED TO AN ENTIRELY REMOTE OPERATION WITH NO BUSINESS INTERRUPTION

* MCAN MORTGAGE CORP - CHIEF FINANCIAL OFFICER, DIPTI PATEL, HAS CHOSEN TO RESIGN FOR ANOTHER OPPORTUNITY AND WILL BE LEAVING MCAN AFTER Q1 RESULTS

* MCAN MORTGAGE CORP - COMPANY HAS INITIATED A SEARCH FOR A NEW CHIEF FINANCIAL OFFICER INCLUDING INTERNAL AND EXTERNAL CANDIDATES Source text for Eikon: Further company coverage:

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