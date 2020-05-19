Healthcare
May 19, 2020 / 9:56 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-McBride Plc Expects Net Debt At June 30 To Be Lower Than Expectations

1 Min Read

May 19 (Reuters) - McBride PLC:

* MCBRIDE PLC - TRADING UPDATE

* MCBRIDE PLC - EXPECTS FULL YEAR ADJUSTED PROFIT BEFORE TAX TO BE APPROXIMATELY 15% AHEAD OF CURRENT MARKET EXPECTATIONS

* MCBRIDE PLC - EXPECTS NET DEBT AT 30 JUNE 2020 TO BE LOWER THAN EXPECTATIONS

* MCBRIDE PLC - DEMAND LEVELS IN OUR HOUSEHOLD BUSINESS HAVE MODERATED FROM SURGE SEEN IN MANY MARKETS AS COUNTRIES WENT INTO LOCKDOWN

* MCBRIDE PLC - GROUP’S AEROSOLS BUSINESS IS BENEFITING FROM SALES OF NEW HAND SANITISER PRODUCTS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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