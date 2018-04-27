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April 27, 2018 / 5:32 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Mcclatchy Enters Term Sheet Framework Agreement With Chatham Asset Management

Reuters Staff

1 Min Read

April 27 (Reuters) - McClatchy Co:

* MCCLATCHY CO SAYS ON APRIL 26 CO ENTERED TERM SHEET FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN CO, CHATHAM ASSET MANAGEMENT - SEC FILING

* MCCLATCHY CO - PURSUANT TO TERMS OF FRAMEWORK AGREEMENT CHATHAM TO MAKE LOANS TO CO’S UNIT COMPRISED OF $250 MILLION TRANCHE A TERM LOAN

* MCCLATCHY CO - PURSUANT TO TERMS OF FRAMEWORK AGREEMENT CHATHAM TO ALSO MAKE LOANS TO CO’S UNIT COMPRISED OF $168.5 MILLION TRANCHE B TERM LOAN

* MCCLATCHY - AMOUNTS UNDER TRANCHE A TERM LOAN TO MATURE ON JULY 1, 2030, AMOUNTS UNDER TRANCHE B TERM LOAN FACILITY TO MATURE ON JULY 1, 2031 Source text : [bit.ly/2Kl8iPB] Further company coverage:

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