Healthcare
March 24, 2020 / 7:53 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Mccoll's Retail Says All Stores Are Currently Open

1 Min Read

March 24 (Reuters) - McColl’s Retail Group PLC:

* MCCOLL’S RETAIL GRP - COVID-19 AND BUSINESS UPDATE

* MCCOLL’S RETAIL GROUP PLC - ALL OUR STORES ARE CURRENTLY OPEN

* MCCOLL’S RETAIL GROUP PLC - ALL OUR STORES ARE CURRENTLY OPEN AND WELL-PLACED TO SERVE OUR COMMUNITIES

* MCCOLL’S RETAIL - MODELLED RANGE OF POTENTIAL FUTURE DOWNSIDE SCENARIOS, CONFIDENT WE HAVE FINANCIAL AND OPERATIONAL FLEXIBILITY TO DEAL WITH

* MCCOLL’S RETAIL GROUP PLC - GROUP’S BANK FACILITIES HAVE BEEN SUCCESSFULLY AMENDED AND EXTENDED TO A REVISED MATURITY DATE IN MAY 2022 Source text for Eikon: Further company coverage:

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