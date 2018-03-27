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March 27, 2018 / 11:13 AM / Updated 13 hours ago

BRIEF-McCormick & Co To Use Tax Reform Benefits For U.S. Hourly Employee Bonuses And Wage Increases

Reuters Staff

1 Min Read

March 27 (Reuters) - McCormick & Company Inc:

* MCCORMICK & COMPANY TO USE TAX REFORM BENEFITS FOR U.S. HOURLY EMPLOYEE BONUSES AND WAGE INCREASES

* MCCORMICK-TO REINVEST PART OF INCREMENTAL TAX SAVINGS FROM RECENT U.S. TAX ACT INTO ONE-TIME $1,000 BONUS PAYMENTS FOR ELIGIBLE U.S. HOURLY EMPLOYEES

* ALSO ANNOUNCED PLANS TO ACCELERATE HOURLY EMPLOYEE WAGE INCREASES

* MCCORMICK - REITERATED PLANS TO USE ITS TAX BENEFITS TO MAKE STRATEGIC INVESTMENTS TO DRIVE GROWTH, RETURN CASH TO SHAREHOLDERS, PAY DOWN DEBT Source text for Eikon: Further company coverage:

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