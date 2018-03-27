BRIEF-McCormick & Company Q1 Adjusted Earnings Per Share $1.00

March 27 (Reuters) - McCormick & Company Inc:
* MCCORMICK REPORTS STRONG FIRST QUARTER RESULTS AND UPDATES 2018 FINANCIAL OUTLOOK
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.90 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $4.86, REVENUE VIEW $5.46 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* COMPANY HAS PLANS TO ACHIEVE AT LEAST $100 MILLION OF COST SAVINGS IN 2018
* IMPACT OF FAVORABLE CURRENCY EXPECTED TO BE GREATER IN H1 OF 2018 THAN IN H2
* MCCORMICK & CO - NET FAVORABLE NON-RECURRING IMPACT OF RECENT U.S. TAX ACT, AMONG OTHER THINGS, INCREASED EPS BY $2.18 IN 2018
* Q1 REVENUE VIEW $1.24 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: