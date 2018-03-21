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Market News
March 21, 2018 / 9:27 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-McDermott International Announces Proposed Offering Of Senior Unsecured Notes

Reuters Staff

1 Min Read

March 21 (Reuters) - McDermott International Inc:

* MCDERMOTT INTERNATIONAL, INC. ANNOUNCES PROPOSED OFFERING OF $950 MILLION OF SENIOR UNSECURED NOTES DUE 2024 AND $550 MILLION OF SENIOR UNSECURED NOTES DUE 2026

* MCDERMOTT INTERNATIONAL INC - PROCEEDS OF OFFERING WILL BE DEPOSITED INTO A SEGREGATED ESCROW ACCOUNT

* MCDERMOTT- ON SATISFACTION OF ESCROW CONDITIONS, INTENDS TO USE PROCEEDS TO PAY PART OF PRICE FOR PENDING ACQUISITION OF TECHNOLOGY OPERATIONS OF CB&I Source text for Eikon: Further company coverage:

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