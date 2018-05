May 3 (Reuters) - Diebold Nixdorf Inc:

* MCDERMOTT INTERNATIONAL SET TO JOIN S&P MIDCAP 400; DIEBOLD NIXDORF TO JOIN S&P SMALLCAP 600

* S&P DOW JONES INDICES - MCDERMOTT INTERNATIONAL WILL REPLACE DIEBOLD NIXDORF IN S&P MIDCAP 400 Source text for Eikon: Further company coverage: