Switzerland Market Report
December 3, 2018 / 6:15 AM / Updated an hour ago

BRIEF-MCH Group Expects Negative Result Of At Least 14 Mln SFr

1 Min Read

Dec 3 (Reuters) - MCH Group AG:

* UPDATED ITS PROJECTION FOR 2018 FINANCIAL RESULT

* EXPECTS A NEGATIVE RESULT PRIOR TO SPECIAL MEASURES OF AT LEAST CHF 14 MILLION

* PRIME REASONS FOR DETERIORATION IN EXPECTED RESULT COMPARED WITH FORECAST MADE IN SEPTEMBER 2018 ARE DECLINES IN CONSUMER FAIRS OF ZÜSPA AND COMPTOIR SUISSE AND FINAL ACCOUNTS FOR GRAND BASEL

* MCH GROUP IS EXPECTING PROVISIONS FOR RESTRUCTURING COSTS IN RANGE OF CHF 30 - 40 MILLION IN 2018 FINANCIAL YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Berlin Speed Desk)

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