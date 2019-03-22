BRIEF-MCH Group FY Operating Loss Of CHF 17.6 Mln

March 22 (Reuters) - MCH GROUP AG:
* FY OPERATING LOSS OF CHF -17.6 MILLION
* FY EXTRAORDINARY DEPRECIATIONS ON EXHIBITION BUILDINGS OF CHF -132.3 MILLION
* FY SPECIAL CHARGES FOR RESTRUCTURING OF CHF -40.5 MILLION
* WILL PROPOSE TO THE GENERAL MEETING OF 2 MAY 2019 THAT NO DIVIDEND BE PAID
* CONTINUING RESTRUCTURING PROCESS WILL BE GEARED TO FUTURE CORPORATE STRATEGY WHICH WILL BE REDEFINED
* PROCESS WILL TAKE A CERTAIN AMOUNT OF TIME AND WILL ALSO NEGATIVELY IMPACT THE RESULT OF THE CURRENT 2019 FINANCIAL YEAR
* FORECASTS FURTHER RESTRUCTURING COSTS AND A FURTHER LOSS IN OPERATING ACTIVITIES IN THE 2019 FINANCIAL YEAR Source text - bit.ly/2WiyiAi Further company coverage: (Gdynia Newsroom)