Healthcare
March 5, 2020 / 11:02 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Mckesson Sets Final Exchange Ratio Of 11.4086 For Exchange Offer

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March 5 (Reuters) - McKesson Corp:

* MCKESSON SETS FINAL EXCHANGE RATIO OF 11.4086 FOR EXCHANGE OFFER

* MCKESSON - UPPER LIMIT ON NUMBER OF SPINCO SHARES THAT CAN BE RECEIVED FOR EACH SHARE OF CO’S STOCK TENDERED HAS BEEN REACHED

* MCKESSON CORP - EXCHANGE OFFER IS SCHEDULED TO EXPIRE AT 11:59 P.M., NEW YORK CITY TIME, ON MARCH 9, 2020

* MCKESSON CORP - WILL ACCEPT 15.4 MILLION SHARES OF ITS COMMON STOCK FOR EXCHANGE IF EXCHANGE OFFER IS FULLY SUBSCRIBED Source text for Eikon: Further company coverage:

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