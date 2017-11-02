FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-MDxHealth 9M total revenue at 30.5 million dollars
Sections
Featured
Wall Street regulator warns digital coin investors
Future of Money
Wall Street regulator warns digital coin investors
U.S. fund investors favor stocks at home over peers abroad
Exchange-traded funds
U.S. fund investors favor stocks at home over peers abroad
Medicaid crisis deepens after Hurricane Maria
Puerto Rico
Medicaid crisis deepens after Hurricane Maria
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Healthcare
November 2, 2017 / 6:17 AM / in an hour

BRIEF-MDxHealth 9M total revenue at 30.5 million dollars

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 2 (Reuters) - MDXHEALTH SA

* 9M (NOT Q3) NET LOSS $‍​7.4 MILLION VERSUS LOSS OF $10.3 MILLION YEAR AGO

* CASH AND CASH EQUIVALENTS ON SEPTEMBER 30, 2017 OF $22.9 MILLION

* 9M TOTAL REVENUE OF $30.5 MLN‍​

* 9M EBITDA IMPROVED BY 34.1% FROM $-6.2 MILLION COMPARED TO $-9.1 MILLION IN 2016‍​

* TARGETS LOWER END OF ITS 55%-75% PRODUCT AND SERVICE REVENUE GROWTH GUIDANCE FOR 2017

* 2017 TOTAL REVENUE IS EXPECTED TO GROW BY APPROXIMATELY 60%-70%, TO $48-$51 MILLION

* EXPECTS TO MAINTAIN A BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENTS OF APPROXIMATELY $15 MILLION AT THE END OF 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.