Healthcare
April 27, 2020 / 5:40 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-MDxHealth Announces Growth Investment From MVM Partners

1 Min Read

April 27 (Reuters) - MDXHEALTH SA:

* ANNOUNCES GROWTH INVESTMENT FROM MVM PARTNERS

* THE TRANSACTION IS SUBJECT TO LIMITED CUSTOMARY CONDITIONS PRECEDENT AND IS EXPECTED TO CLOSE ON OR ABOUT 15 MAY 2020

* AS A RESULT OF TRANSACTION, MVM WILL BECOME A 22% SHAREHOLDER OF COMPANY

* NET PROCEEDS OF CAPITAL INCREASE WILL BE USED TO SUPPORT COMPANY’S GROWTH STRATEGY, AS WELL AS FOR GENERAL CORPORATE PURPOSES

* MVM HAS AGREED TO PROVIDE AN EQUITY INVESTMENT TO COMPANY FOR AN AGGREGATE AMOUNT OF EUR 12,738,632.94 (OR APPROXIMATELY $14 MILLION)

* AT AN ISSUE PRICE OF EUR 0.632 PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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