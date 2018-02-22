BRIEF-Mdxhealth FY Total Revenue Up 35 pct at 40 Million Dollars

Feb 22 (Reuters) - MDXHEALTH SA:
* FY TOTAL REVENUE OF $40 MILLION UP 35% WITH CONTINUED STRONG VOLUME GROWTH
* CASH AND CASH EQUIVALENTS OF $16.8 MILLION AS OF DECEMBER 31, 2017
* FY EBITDA LOSS OF $10.4 MILLION VERSUS LOSS OF $ 11.1 MILLION YEAR AGO
* FY NET LOSS $12.3 MILLION VERSUS LOSS OF $13.2 MILLION YEAR AGO
* ON CONFIRMMDX PRODUCT: SAYS DELIVERY OF PROJECTED NUMBER OF BILLABLE CASES FAILED TO MATERIALIZE DUE TO UNFORESEEN OPERATING ISSUES
* ON CONFIRMMDX PRODUCT: THEREFORE EXPECTS A PORTION OF THE CASES TO ROLL OVER INTO 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)