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#Healthcare
December 28, 2017 / 6:18 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF- MDxHealth Lowers Guidance For 2017

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 28 (Reuters) - MDXHEALTH SA:

* MDXHEALTH ANNOUNCES LOWERING OF 2017 GUIDANCE

* WILL NOT MEET EARLIER GUIDANCE FOR REVENUE GROWTH IN 2017

* ANTICIPATED AN INCREASE IN VOLUMES DURING Q4

* HAS FACED TIMING ISSUES IN OBTAINING BILLABLE CASES FROM CONTRACTED CONFIRMMDX CUSTOMERS AND FROM POST-MARKETING STUDIES

* DELAYED CONTRACTED CASES EXPECTED TO PARTLY SPILL OVER INTO 2018

* EXPECTS TO FALL SHORT OF ITS YEAR-OVER-YEAR PRODUCT-AND SERVICES REVENUE GROWTH TARGET OF 45-55%, EXPECTING TO INSTEAD END YEAR AT GROWTH OF AROUND 10-15%

* REVENUE EXPECTED TO GROW BY APPROX 32-37% COMPARED TO 2016 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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