Switzerland Market Report
March 20, 2020 / 8:46 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Media And Games Invest Expects Growing Revenues And Earnings In Gaming Sector In 2020

1 Min Read

March 20 (Reuters) - MEDIA AND GAMES INVEST PLC:

* WELL PREPARED FOR THE CRISIS; OPERATING GAMING BUSINESS IN STRONG POSITION TO COPE WITH HIGH PLAYER NUMBERS

* MEDIA AND DIGITAL ADVERTISING: GROWTH FORECAST REMAINS POSITIVE

* EXPECTS A FURTHER SIGNIFICANT GROWTH IN SALES IN MEDIA AND ADVERTISING BUSINESS FOR 2020 COMPARED TO 2019

* EXPECT GROWING REVENUES AND EARNINGS IN GAMING SECTOR BASED ON EXPERIENCE OF COMPETITORS FROM CHINA

* CUSTOMER ACQUISITION IS BEING INTENSIFIED AND MARKETING BUDGETS FOR GAMIGO GAMES ARE BEING INCREASED

* IT IS STILL TOO EARLY TO FORECAST A CONCRETE IMPACT ON REVENUES AND EARNINGS FROM CORONA CRISIS

* TECHNICALLY BEST EQUIPPED TO CONTINUE TO ENABLE CLOSE CUSTOMER CONTACT AND PROVIDE PRODUCTS AND SERVICES IN USUAL QUALITY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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