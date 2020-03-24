BRIEF-Media And Games Invest Increases Bond Volume To 20 Mln Euros

March 24 (Reuters) - MEDIA AND GAMES INVEST PLC:
* FREE FUNDS FROM PLACEMENT ARE TO BE USED AMONGST OTHERS FOR M&A
* HAS SUCCESSFULLY INCREASED ITS MGI 2019/2024 BOND, BY A FURTHER EUR 3 MILLION, AS PART OF A SUBSEQUENT SELECTIVE PLACEMENT, TO A TOTAL VOLUME OF EUR 20 MILLION
* COMPANY PLANS TO PLACE FURTHER TRANCHES IF M&A OPPORTUNITIES ARISE
* PLANS TO PLACE FURTHER TRANCHES IF M&A OPPORTUNITIES ARISE
* INTEREST COUPON AMOUNTS TO 7.00 PERCENT P.A. WITH QUARTERLY INTEREST PAYMENTS
* FURTHER EARLY REDEMPTION OPTIONS EXIST IN OCTOBER 2022 (102 PERCENT) AND OCTOBER 2023 (101 PERCENT)
* EARLY REDEMPTION IS POSSIBLE IN WHOLE OR IN PART FOR FIRST TIME IN OCTOBER 2021 AT 103 PERCENT OF NOMINAL VALUE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)