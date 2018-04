April 19 (Reuters) - Mediaset Espana Comunicacion SA :

* Q1 NET PROFIT 53.2 MILLION EUROS VERSUS 60.6 MILLION EUROS YEAR AGO

* Q1 ADJUSTED EBITDA 67.2 MILLION EUROS VERSUS 81.2 MILLION EUROS YEAR AGO

* Q1 TOTAL NET REVENUES 229.6 MILLION EUROS VERSUS 240.4 MILLION EUROS YEAR AGO

* Q1 NET ADVERTISING REVENUE AT 215.1 MILLION EUROS VERSUS 225.9 MILLION EUROS YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)