Healthcare
May 14, 2020 / 11:18 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Medical Facilities Corp Reports Q1 2020 Financial Results

1 Min Read

May 14 (Reuters) - Medical Facilities Corp:

* MEDICAL FACILITIES CORPORATION REPORTS FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS

* MEDICAL FACILITIES CORP - QTRLY REVENUE DECREASED 0.7% TO $92.8 MILLION

* MEDICAL FACILITIES CORP - Q1 2020 STARTED OFF STRONG BEFORE FACILITIES WERE IMPACTED BY COVID 19 IN MARCH

* MEDICAL FACILITIES CORP - OPENING OF ST. LUKE’S SURGERY CENTER IN ST. LOUIS WILL BE DELAYED SLIGHTLY DUE TO COVID 19

* MEDICAL FACILITIES CORP - QTRLY EARNINGS PER SHARE $0.16 Source text for Eikon: Further company coverage:

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