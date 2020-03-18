Healthcare
March 18, 2020 / 5:00 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Medical Resource Acquisition Group LLC Says Is Focused On Replacing Rockwell Medical Directors To Balance Board

1 Min Read

March 18 (Reuters) - Rockwell Medical Inc:

* MEDICAL RESOURCE ACQUISITION GROUP, LLC IS FOCUSED ON REPLACING ROCKWELL MEDICAL DIRECTORS TO BALANCE THE BOARD, IMPROVE GOVERNANCE AND BRING MUCH-NEEDED TRANSPARENCY TO RMTI SHAREHOLDERS

* MRAG - REMAINS FOCUSED ON REPLACING ROCKWELL MEDICAL’S DIRECTORS LISA COLLERAN, JOHN COOPER AND MARK RAVICH

* MRAG - MAINTAINS IT CORRECTLY SUBMITTED ITS SLATE OF DIRECTORS FOR UPCOMING ROCKWELL MEDICAL’S ANNUAL SHAREHOLDER MEETING Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below