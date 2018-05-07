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May 7, 2018 / 10:29 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Medical Transcription Billing Says On May 4, Executed Apa To Buy Assets Of Orion Healthcorp, 13 Of Its Affiliates

Reuters Staff

1 Min Read

May 7 (Reuters) - Medical Transcription Billing Corp :

* MEDICAL TRANSCRIPTION BILLING SAYS ON MAY 4, EXECUTED APA TO BUY ASSETS OF ORION HEALTHCORP, 13 OF ITS AFFILIATES - SEC FILING

* MEDICAL TRANSCRIPTION BILLING - APA TO ACQUIRE SUBSTANTIALLY ALL REVENUE CYCLE, PRACTICE MANAGEMENT, GROUP PURCHASING ORGANIZATION ASSETS OF ORION

* MEDICAL TRANSCRIPTION BILLING SAYS PURCHASE PRICE FOR ORION ASSETS WILL BE PAID IN CASH, ASSUMPTION OF CERTAIN SPECIFIED LIABILITIES - SEC FILING

* MEDICAL TRANSCRIPTION BILLING - PURCHASE PRICE FOR ORION’S ASSETS EQUAL TO APPROXIMATELY BETWEEN $10-12 MILLION

* MEDICAL TRANSCRIPTION BILLING - IF APA TERMINATED ORION MUST PAY BREAK-UP FEE TO MTBC EQUAL TO $400,000, REIMBURSE MTBC'S EXPENSES OF UP TO $200,000 Source text: [bit.ly/2jAq30X] Further company coverage:

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