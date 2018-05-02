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May 2, 2018 / 11:08 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Medicenna Amends Protocol Of Phase 2B Recurrent Glioblastoma Study Of MDNA55

Reuters Staff

1 Min Read

May 2 (Reuters) - Medicenna Therapeutics Corp:

* MEDICENNA AMENDS PROTOCOL OF PHASE 2B RECURRENT GLIOBLASTOMA STUDY OF MDNA55 IN RESPONSE TO STRONG SAFETY DATA AND EARLY EFFICACY READ-OUTS

* MEDICENNA THERAPEUTICS - AMENDS PROTOCOL OF PHASE 2B RECURRENT GLIOBLASTOMA STUDY WILL EXTEND EXPECTED TIMING TO COMPLETE ENROLLMENT IN STUDY TO Q42018

* MEDICENNA THERAPEUTICS CORP - HALF PATIENTS IN ONGOING PHASE 2B STUDY OF MDNA55 IN RECURRENT GLIOBLASTOMA (RGBM) HAVE BEEN RECRUITED Source text for Eikon: Further company coverage:

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