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April 24, 2018 / 10:42 AM / Updated 20 minutes ago

BRIEF-MediciNova Announces Presentation Of SPRINT-MS Phase 2b Trial Of MN-166 (Ibudilast)

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - MediciNova Inc:

* MEDICINOVA ANNOUNCES THE PRESENTATION OF THE SPRINT-MS PHASE 2B TRIAL OF MN-166 (IBUDILAST) IN PROGRESSIVE MS AT THE AMERICAN ACADEMY OF NEUROLOGY (AAN) 70TH ANNUAL MEETING PLENARY SESSION WITH ADDITIONAL IMAGING DATA

* MEDICINOVA - FOR PRIMARY ENDPOINT, MN-166 DEMONSTRATED STATISTICALLY SIGNIFICANT 48% REDUCTION IN PROGRESSION OF WHOLE BRAIN ATROPHY VERSUS PLACEBO IN MODIFIED ITT POPULATION

* MEDICINOVA - FOR SECONDARY ENDPOINT OF CORTICAL ATROPHY , MN-166 SHOWED A STATISTICALLY SIGNIFICANT 80% REDUCTION IN PROGRESSION OF CORTICAL ATROPHY

* MEDICINOVA- FOR SECONDARY ENDPOINT OF RETINAL NERVE FIBER LAYER THICKNESS, MN-166 HAD NO EFFECT ON PROGRESSION OF RETINAL NERVE FIBER LAYER THINNING Source text for Eikon: Further company coverage:

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