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March 29, 2018 / 11:56 AM / Updated 11 hours ago

BRIEF-MediciNova Posts Results Of Phase 2 Clinical Trial Of MN-166 In Methamphetamine Dependence

Reuters Staff

1 Min Read

March 29 (Reuters) - MediciNova Inc:

* MEDICINOVA ANNOUNCES RESULTS OF PHASE 2 CLINICAL TRIAL OF MN-166 (IBUDILAST) IN METHAMPHETAMINE DEPENDENCE

* MEDICINOVA INC - ‍DID NOT MEET PRIMARY ENDPOINT OF METHAMPHETAMINE ABSTINENCE CONFIRMED VIA URINE DRUG SCREENS DURING FINAL TWO WEEKS OF TREATMENT​

* MEDICINOVA INC - ‍MN-166 (IBUDILAST) DEMONSTRATED A FAVORABLE SAFETY AND TOLERABILITY PROFILE​

* MEDICINOVA INC - ‍THERE WAS NOT AN INCREASED RATE OF SERIOUS OR SEVERE ADVERSE EVENTS IN MN-166 (IBUDILAST) GROUP COMPARED TO PLACEBO GROUP​

* MEDICINOVA INC SAYS THERE WERE NO INFECTIONS, NO CANCERS, NO CARDIOVASCULAR EVENTS NO DEATHS RELATED TO MN-166

* MEDICINOVA - COMMON TREATMENT-RELATED ADVERSE EVENTS DURING STUDY WERE GASTROINTESTINAL ADVERSE EVENTS, OCCURRED WITH HIGHER FREQUENCY IN MN-166 GROUP​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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