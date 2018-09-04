FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Switzerland Market Report
September 4, 2018 / 6:24 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Mediclinic Combines Hirslanden Clinique With Clinique Des Grangettes In Geneva

1 Min Read

Sept 4 (Reuters) - Mediclinic International PLC:

* MEDICLINIC INTNL PLC - COMBINATION - HIRSLANDEN LA COLLINE AND GRANGETTES

* MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC - ANNOUNCES COMBINATION OF HIRSLANDEN CLINIQUE LA COLLINE AND CLINIQUE DES GRANGETTES PRIVATE HOSPITAL IN GENEVA, SWITZERLAND

* MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC - TO PAY A CASH CONSIDERATION OF CHF68M (GBP54M) TO MR PHILIPPE GLATZ FOR A 60% INTEREST IN NEW COMBINED COMPANY

* MEDICLINIC INTERNATIONAL - MEDICLINIC AND PHILIPPE GLATZ WILL HAVE CALL AND PUT OPTIONS, RESPECTIVELY, ON REMAINING 40% INTEREST IN COMBINED CO

* MEDICLINIC INTERNATIONAL - REACHED AGREEMENT TO COMBINE HIRSLANDEN CLINIQUE LA COLLINE WITH CLINIQUE DES GRANGETTES IN GENEVA, SWITZERLAND Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.