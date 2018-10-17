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Switzerland Market Report
October 17, 2018 / 6:30 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Mediclinic Experiences Customary Seasonality In Switzerland, Middle East In H1 Trading

2 Min Read

Oct 17 (Reuters) - Mediclinic International PLC:

* MEDICLINIC INTERNATIONAL - IN MIDDLE EAST, 182-BED MEDICLINIC PARKVIEW HOSPITAL IN DUBAI OPENED IN SEPTEMBER ON TIME AND IN BUDGET

* MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC - RECENTLY COMPLETED BUILD OF OUR FOURTH DAY CLINIC AT MEDICLINIC NEWCASTLE WHICH IS EXPECTED TO OPEN SHORTLY

* MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC - CONTINUE TO PROGRESS WITH HIRSLANDEN 2020 STRATEGIC PROGRAMME

* MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC - TRADING IN FIRST HALF OF YEAR EXPERIENCED CUSTOMARY SEASONALITY IN SWITZERLAND AND MIDDLE EAST

* MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC - IN MIDDLE EAST, WE DELIVERED A GRADUAL IMPROVEMENT IN REVENUE AND MARGIN EXPANSION IN H1

* MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC - IN SWITZERLAND, BUSINESS CONTINUES TO ADAPT TO RECENT REGULATORY CHANGES IN OUTPATIENT ENVIRONMENT IN H1

* MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC - IN SOUTHERN AFRICA, H1 MARGINS WERE MAINTAINED ON LOWER VOLUMES DUE TO WEAKNESS IN Q2

* MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC - FOR FULL YEAR, PERFORMANCE IN SOUTHERN AFRICA REMAINS IN LINE WITH GUIDANCE

* MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC - IN MIDDLE EAST, FULL YEAR EBITDA DELIVERY REMAINS ON TRACK WITH REVENUE GROWTH LOWER THAN PREVIOUSLY EXPECTED

* MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC - IN SWITZERLAND, WE NOW EXPECT TO DELIVER MODEST REVENUE GROWTH IN FULL YEAR

* MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC - AT GROUP LEVEL, IN CONSTANT CURRENCY, 1H19 REVENUE WAS UP 2% AND ADJUSTED EBITDA WAS DOWN AROUND 4%

* MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC - ON A REPORTED BASIS, 1H19 REVENUE WAS DOWN AROUND 1% AT GBP1.4BN (1H18: GBP1.4BN)

* MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC - ON A REPORTED BASIS, 1H19 ADJUSTED EBITDA WAS DOWN AROUND 8% AT GBP0.21BN (1H18: GBP0.23BN) Source text for Eikon: Further company coverage:

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