Healthcare
June 2, 2020 / 6:36 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Mediclinic International FY Adjusted Operating Profit Down 5%

1 Min Read

June 2 (Reuters) - Mediclinic International PLC:

* MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC - GROUP ADJUSTED RESULTS BROADLY IN LINE WITH EXPECTATIONS DESPITE IMPACT OF COVID-19

* MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC - FY REVENUE UP 5% TO £3 083M

* MEDICLINIC INTERNATIONAL - UNTIL IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC IN MID-MARCH 2020, PERFORMANCE DURING FY20 WAS AHEAD OF EXPECTATIONS

* MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC - MOST NON-ESSENTIAL ELECTIVE PROCEDURES AND OUTPATIENT ACTIVITIES WERE TEMPORARILY SUSPENDED FROM MARCH 2020.

* MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC - SINCE LATE APRIL 2020, ELECTIVE PROCEDURES HAVE GRADUALLY BEEN RE-INTRODUCED

* MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC - FY ADJUSTED EBITDA DOWN 3% AT £480M

* MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC - FY ADJUSTED OPERATING PROFIT DOWN 5% AT £312M, Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below