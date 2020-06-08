Healthcare
June 8, 2020 / 5:52 AM / Updated 33 minutes ago

BRIEF-Medicover Annonces Revenue Trends Following Release Of COVID-19 Restrictions

1 Min Read

June 8 (Reuters) - Medicover AB:

* REVENUE TRENDS FOLLOWING RELEASE OF COVID-19 RESTRICTIONS

* EXPECTS TO SEE A CONTINUATION OF POSITIVE TRENDS IN JUNE AND CONTINUED IMPROVEMENT DURING Q3 2020 AND A RETURN TO MORE NORMALIZED TRADING LEVELS DURING Q4 2020

* MEDMAINTAINS ITS 3-YEAR GUIDANCE FOR 2020-2022

* DURING APRIL REVENUE WAS CONSISTENT WITH IMPACT SEEN IN SECOND HALF OF MARCH

* CONSIDERABLE UNCERTAINTY AS TO OUTLOOK IN DEVELOPMENT OF COVID-19 PANDEMIC, HOWEVER ESSENTIAL NATURE OF SERVICES PROVIDED BY CO IS SUPPORTIVE FOR OUTLOOK

* RETURN TO PRIOR YEAR DAILY REVENUE LEVELS BY END OF MAY FOR MOST OF MAJOR UNITS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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