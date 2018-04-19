BRIEF-Medidata Reports Q1 Gaap Earnings Per Share $0.17

April 19 (Reuters) - Medidata Solutions Inc:
* Q1 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.40
* Q1 REVENUE $149.2 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $147 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.35 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FOR FULL YEAR 2018, COMPANY’S GUIDANCE PROVIDED ON FEBRUARY 8, 2018 IS UNCHANGED
* REMAINING 2018 ADJUSTED SUBSCRIPTION BACKLOG AS OF MARCH 31, 2018 WAS $370 MILLION, AN INCREASE OF $51 MILLION COMPARED WITH YEAR AGO
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.67, REVENUE VIEW $636.8 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)