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April 19, 2018 / 10:33 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Medidata Reports Q1 Gaap Earnings Per Share $0.17

Reuters Staff

1 Min Read

April 19 (Reuters) - Medidata Solutions Inc:

* MEDIDATA REPORTS FIRST QUARTER 2018 RESULTS

* Q1 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.40

* Q1 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.17

* Q1 REVENUE $149.2 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $147 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.35 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FOR FULL YEAR 2018, COMPANY’S GUIDANCE PROVIDED ON FEBRUARY 8, 2018 IS UNCHANGED

* REMAINING 2018 ADJUSTED SUBSCRIPTION BACKLOG AS OF MARCH 31, 2018 WAS $370 MILLION, AN INCREASE OF $51 MILLION COMPARED WITH YEAR AGO

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.67, REVENUE VIEW $636.8 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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