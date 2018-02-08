FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Pyeongchang 2018
The Trump Effect
Politics
North Korea
Earnings
Myanmar
#Market News
February 8, 2018 / 11:59 AM / in 12 hours

BRIEF-Medidata Solutions Q4 GAAP Earnings Per Share $0.23

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 8 (Reuters) - Medidata Solutions Inc:

* MEDIDATA REPORTS RECORD FULL-YEAR AND FOURTH QUARTER 2017 RESULTS

* Q4 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.41

* Q4 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.23

* Q4 REVENUE ROSE 13 PERCENT TO $141.2 MILLION

* SEES FY 2018 REVENUE $624 MILLION TO $648 MILLION

* ‍TOTAL MULTI-YEAR UNADJUSTED SUBSCRIPTION BACKLOG OF $1.0 BILLION AS OF DECEMBER 31, 2017, UP 39% YEAR-OVER-YEAR​

* MEDIDATA - ‍ADJUSTED 2018 SUBSCRIPTION BACKLOG AS OF DECEMBER 31, 2017 WAS $480 MILLION, COMPARED WITH $404 MILLION A YEAR AGO​

* SEES ‍SUBSCRIPTION REVENUE BETWEEN $531 AND $555 MILLION, REPRESENTING 19% GROWTH AT MIDPOINT FOR 2018​

* SEES ‍GAAP NET INCOME BETWEEN $42 AND $50 MILLION FOR 2018​

* SEES ‍ADJUSTED NON-GAAP NET INCOME BETWEEN $98.5 AND $106.5 MILLION FOR 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.