BRIEF-Medigene AG Says ‍Planned 2018 EBITDA Loss Of EUR 21 - 23 Mln​

March 22 (Reuters) - Medigene AG:
* PTA-NEWS: MEDIGENE AG: MEDIGENE PUBLISHES 2017 ANNUAL REPORT AND ANNOUNCES START OF CLINICAL TRIAL WITH TCR IMMUNOTHERAPY MDG1011
* RAISED 2017 GUIDANCE MET, EBITDA LOSS LOWER THAN FORECASTED; LOSS REDUCED BY 2%
* STARTING PHASE I/II CLINICAL TRIAL WITH TCR IMMUNE CELL THERAPY MDG1011
* PATIENT RECRUITMENT COMPLETED FOR PHASE I/II STUDY WITH DC VACCINES
* COMPANY EXPECTS TO GENERATE TOTAL REVENUE OF BETWEEN EUR 7.5 - 9.5 M IN 2018
* PLANNED 2018 EBITDA LOSS OF EUR 21 - 23 M Further company coverage: