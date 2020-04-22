BRIEF-Medincell Launches Regulatory Development Of Mdc-WWM Program

April 22 (Reuters) - Medincell SA:
* MEDINCELL LAUNCHES REGULATORY DEVELOPMENT OF MDC-WWM PROGRAM
* HAS DESIGNED, TESTED AND SELECTED WITH SUPPORT OF BILL & MELINDA GATES FOUNDATION CANDIDATE FORMULATION WHICH CAN NOW ENTER PRECLINICAL DEVELOPMENT
* PRECLINICAL ACTIVITIES AND PHASE 1 CLINICAL STUDIES WILL BE FULLY FUNDED BY A UP TO $19 MILLION OVER FOUR YEARS GRANT
* GRANT IS STRUCTURED IN ADVANCED INSTALLMENTS TO COVER COSTS THAT WILL BE INCURRED BY PROJECT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)