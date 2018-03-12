BRIEF-​Medios: Capital Increase In Kind, Forecast For 2018

March 12 (Reuters) - Medios AG:
* DGAP-ADHOC: MEDIOS AG PLANS CAPITAL INCREASE IN KIND FOR THE EXPANSION OF A BUSINESS SEGMENT AND ANNOUNCES ANNUAL FORECAST FOR 2018
* SIGNIFICANT INCREASE IN SALES AND EARNINGS EXPECTED FOR 2018 FINANCIAL YEAR
* A TOTAL OF 900,000 NEW SHARES ARE TO BE ISSUED IN EXCHANGE FOR CONTRIBUTION OF OPERATING UNITS
* INTENDS TO TAKE OVER SUBSTANTIAL OPERATING UNITS OF BERLINAPOTHEKE SCHNEIDER & OLESKI OHG
* SEES GROUP SALES OF AROUND 320 MILLION EUR (IFRS), EBT TOTALLING AROUND 11 MILLION EUROS (IFRS) FOR 2018
* PLANNED EBT FOR 2018 FINANCIAL YEAR DO NOT INCLUDE NON-CASH SPECIAL EFFECT FROM SHARE OPTION PLAN
* TO INCREASE COMPANY’S SHARE CAPITAL BY 0.9 MILLION EUROS FROM TO 14.6 MILLION EUROS
* ISSUANCE OF 900,000 NEW BEARER SHARES AT AN ISSUE PRICE OF 1.00 EURO EACH Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)