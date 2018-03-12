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March 12, 2018 / 10:22 AM / Updated 13 hours ago

BRIEF-​Medios: Capital Increase In Kind, Forecast For 2018

Reuters Staff

1 Min Read

March 12 (Reuters) - Medios AG:

* DGAP-ADHOC: ​MEDIOS AG PLANS CAPITAL INCREASE IN KIND FOR THE EXPANSION OF A BUSINESS SEGMENT AND ANNOUNCES ANNUAL FORECAST FOR 2018

* SIGNIFICANT INCREASE IN SALES AND EARNINGS EXPECTED FOR 2018 FINANCIAL YEAR

* A TOTAL OF 900,000 NEW SHARES ARE TO BE ISSUED IN EXCHANGE FOR CONTRIBUTION OF OPERATING UNITS

* INTENDS TO TAKE OVER SUBSTANTIAL OPERATING UNITS OF BERLINAPOTHEKE SCHNEIDER & OLESKI OHG

* SEES GROUP SALES OF AROUND 320 MILLION EUR (IFRS), EBT TOTALLING AROUND 11 MILLION EUROS (IFRS) FOR 2018

* PLANNED EBT FOR 2018 FINANCIAL YEAR DO NOT INCLUDE NON-CASH SPECIAL EFFECT FROM SHARE OPTION PLAN

* TO INCREASE COMPANY’S SHARE CAPITAL BY 0.9 MILLION EUROS FROM TO 14.6 MILLION EUROS

* ISSUANCE OF 900,000 NEW BEARER SHARES AT AN ISSUE PRICE OF 1.00 EURO EACH Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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