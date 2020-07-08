Healthcare
July 8, 2020 / 7:07 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Medios To Triple Production Capacities By Expanding Its Site In Berlin

1 Min Read

July 8 (Reuters) - MEDIOS AG:

* ADDITIONAL PRODUCTION SITE ENABLES TRIPLING OF PRODUCTION CAPACITIES

* SYNERGY EFFECTS EXPECTED WITH MANAGEABLE INVESTMENT

* SIGNED A CONTRACT TO RENT A FURTHER BUILDING WITH A TOTAL AREA OF AROUND 4,500 M^2 AT AN EXISTING SITE IN BERLIN

* INTENDS IN PARTICULAR TO ESTABLISH FURTHER LABORATORIES FOR MANUFACTURING OF PATIENT-SPECIFIC THERAPIES THERE AND TO FURTHER OPTIMIZE LOGISTICS

* EXPECTS TO MOVE INTO PREMISES AND GRADUALLY START UP LABORATORIES IN SECOND HALF OF 2021 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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