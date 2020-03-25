Healthcare
March 25, 2020 / 12:44 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Medipharm Labs Ships Cannabis Topicals And Accelerates Development To Expand Topicals Presence In Medical And Adult-Use Markets

1 Min Read

March 25 (Reuters) - Medipharm Labs Corp:

* MEDIPHARM LABS SHIPS CANNABIS TOPICALS AND ACCELERATES DEVELOPMENT TO EXPAND TOPICALS PRESENCE IN MEDICAL AND ADULT-USE MARKETS

* MEDIPHARM LABS CORP - COMPLETED ITS FIRST SHIPMENT OF TOPICALS FROM ITS GMP-CERTIFIED BARRIE FACILITY THIS WEEK

* MEDIPHARM LABS CORP - WOULD LOOK TO COMMERCIALIZE ITS IN-HOUSE DEVELOPED COMPOUNDS INITIALLY WITHIN CANADA

* MEDIPHARM LABS - EXPECT WORLDWIDE DEMAND FOR TOPICALS COULD INCREASE AS NEW CANNABIS MARKETS START TO COME ONLINE & LEGALIZE CONCENTRATE BASED PRODUCTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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