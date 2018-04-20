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April 20, 2018 / 12:25 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Medizone Announces Commencement Of Involuntary Bankruptcy Proceedings

Reuters Staff

1 Min Read

April 20 (Reuters) - Medizone International Inc:

* MEDIZONE INTERNATIONAL ANNOUNCES COMMENCEMENT OF INVOLUNTARY BANKRUPTCY PROCEEDINGS AGAINST THE COMPANY

* MEDIZONE INTERNATIONAL INC - COMPANY IS EVALUATING ITS OPTIONS IN LIGHT OF INVOLUNTARY BANKRUPTCY PROCEEDING

* MEDIZONE INTERNATIONAL - CERTAIN CREDITORS COMMENCED INVOLUNTARY BANKRUPTCY PROCEEDING UNDER CHAPTER 11 OF UNITED STATES BANKRUPTCY CODE AGAINST CO

* MEDIZONE INTERNATIONAL INC - CREDITORS INCLUDE FORMER CEO EDWIN MARSHALL & JILL MARSHALL, FORMER DIRECTOR OF OPERATIONS OF CO Source text for Eikon: Further company coverage:

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